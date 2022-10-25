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Ülkede kaçak oldukları tespit edilen 21 kişi tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen 21 zanlı tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

25 Ekim 2022 Salı 19:04
Ülkede kaçak oldukları tespit edilen 21 kişi tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen 21 zanlı tutuklanmalarının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İsmail Çarık, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan 21 zanlının KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 21 Ekim 2022 tarihinde Minaereliköy'de Kirli Sanayi Bölgesinde bir apartman içerisinde bir polis ekibi tarafından yapılan soruşturmada Uwariame Chukwuemeka Miracle Isewede, Omenasa Patrick Oghenekevwe, Uche Divine Ozoemena, Orok Eyong Besong,  Anthony Lebron Boykaı, Onyebuchi Theadus Keke, Benjamin Ifeanyi Nwabundo, Ebubechukwu Mac Vıncent, Kelechi Promise ELUWA, Ogheneruona Godwin Udumebraye, Kayode Mathew Ogunmoyole, Chibuzo Ifeanyi Onyeokoro, Izuchukwu Samuel Orjıka, Toritseju Clinton Bruce, Franklin Osinachi Okechukwu, Paulinus Chukwuka Nwagu, Olutope Abiodun Olosho, Chizoba Ezenwa, Hannah Olama Johnkalu, Onome John yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ de izinsiz kaldıkları tespit edilip ve KKTC’ de ikamet izinsiz ikamet ettikleri tespit edildiklerini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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