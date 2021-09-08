Ülkede 3 farklı noktada hırsızlık

EV AÇMA, HIRSIZLIK VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

30-31.08.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da, Ayşen HAMİTOĞLU’na ait ikametgahın kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; bir adet spiral makinesi, bir adet dağ bisikleti, iki adet duvar aynası, bir adet su sebili ve iki adet avize çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.K. (E-31), tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada konu ikametgahta çalınan bir adet duvar aynasının 300 TL para karşılığında başka bir şahsa satmak suretiyle sahtakarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

07.09.2021 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ramazan BAHÇECİ’ye ait demirci atölyesinin kapısı hasar yapmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve iş yerinde muhafaza edilmekte olan bir adet ahşap kesme makinesi ve motoru, üç adet antika demir, bir adet su termosu, iki adet kaynak makinesi, sekiz adet araç kontak anahtarı, bir adet güvenlik kamerası kayıt cihazı ve bir adet tekne telsizini çalmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen N.Y.(E-39) tutuklanmış olup, tasarrufunda bulunan ahşap kesme makinesi ve motoru bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

06.09.2021 tarihinde, Girne’de sakin Timur HALICHIENKO’nun kalmakta olduğu ikametgah içerisinde adı edilene ait 6000 TL ve 550 ABD doları nakit paralar çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen O.Ç.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.