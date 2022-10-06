Ülkede 1 yıldır kaçak kalıyor

(Kamalı Haber) – Ülkemizde kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Jennifer Chıoma Maduagwu tutuklanarak m ahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkedeme yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, zanlının KKTC'de İzinsiz İkamette bulunmak suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurunda bulunan zanlı Jennifer Chıoma Maduagwu’nun 05.10.2022 tarihinde Lefkoşa Adli şubede yapılan soruşturmada pasaportunda yapılan kontrolünde 22.11.2021 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün İçişleri Muhaceret Amirliğinden yapılan soruşturmada Zanlının 23.09.2021 tarihinde 60 gün vize izni ile KKTC'ye geldiğini 22.11.2021 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğu ve muhaceret işlemlerini tamamlamadığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirtip, 1 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, 6 aylık bir çocuğu olduğunu söyleyerek, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.