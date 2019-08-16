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Uğursöz 3 gün tutuklu kalacak

Uğursöz 3 gün tutuklu kalacak

16 Ağustos 2019 Cuma 21:09
Uğursöz 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de 2019 yılı içinde meydana gelen resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahtekârlıkla mal temini meseleleriyle ilgili olarak yalan beyanda bulunan ve suç ortağı olduğu şüphesiyle tutuklanan zanlı Muammer Uğursöz, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Drangoz’u tanıklık yaptı. Meselenin tahkikat sorumlusu Halil Drangoz mahkemede verdiği yeminli ifadede, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Drangoz, zanlının polise yalan beyanda bulunduğunu belirterek, zanlı Eminoğlu’nun şahadetinde 16 adet daireyi kendisine devrettiğini ve ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda ise araştırmaların halen devam ettiğini söyledi. Nakit 600 bin TL para verdiği ifadesinin yalan olduğunu dün zanlının kendisi tarafından polise beyan edildiğini belirten polis, resmi hisse devrinin gerçekleşmediğini kaydetti. Drangoz, zanlının Eminoğlu’na ortak olacağını söylediğini söylemesi üzerine dün derdest emrince tutuklandığını ifade etti. Zanlının davaya konu suçlara suç ortağı olup olmadığı hususunun da araştırılacağını dile getiren tahkikat memuru, polise yalan bilgi verme suçunun tespit edildiğini ifade etti. Yastech Ltd. ve zanlı Eminoğlu arasındaki yazışmaların incelenmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını ve telefon dökümleri için de gerekli çalışmaların yapıldığını belirten polis, Capital Bankası’nda bulunan 250 bin Stg’lik krediye mahsuben 112 bin Stg verdiğinin tespit edildiğini, ancak 170 bin Eur ve 60 bin Stg’yle ilgili herhangi bir belge olmadığını söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan suç ortakları olduğunu, alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirterek, zanlının bu süreçte poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın derinleşerek devam ettiğini ve zanlının serbest kalması durumunda tahkikata etki etmesinin muhtemel olabileceği hususunu tezekkür ederek, zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 16.08.2019 21:26
Anahtar Kelimeler:
EvrakSahte
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