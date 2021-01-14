Uğur İlgün yutuksuz yargılanacak

2020 yılı Aralık ay’ı içerisinde Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinde, dolandırmak kastıyla önceden tanıştığı bir arkadaşının üzerinde bulunan nazarı babaannesine bozdurabileceğini belirterek üzerinde sürekli taşımakta olan bir eşyasını 3 günlüğüne kendisine vermesi gerektiğini söyledikten sonra adı edilenden 1 adet 2000 TL değerinde 22 ayar altın zincir kolyesini aldıktan sonra geri iade etmeyerek sirkat eden Gazimağusa sakini Uğur İlgün 10.01.21 tarihinde şikâyet üzerine tutuklanmış ve 11.1.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 14.01.21 tarihinde emanetçi tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, şahadet vermek üzere PM Gökhan Kol’u tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kol yemin altında verdiği şahadette, Aralık 2020 ay’ı içerisinde Gazimağusa’da City mall isimli alışveriş merkezi içerisindeki bir işyerinde çalışan ve eskiden tanımış olduğu Ç.G isimli şahsı dolandırmak maksadıyla üzerindeki nazarı babaannesi tarafından kaldırabilmek maksadıyla sürekli kullandığı bir eşyayı 3 günlüğüne emaneten kendisine vermesini talep ettiğini, Ç.G’nin de boynunda bulunan 2000 TL değerinde 22 ayar altın zincir kolyesini verdiğin ancak geçen süre içerisinde zanlının almış olduğu kolyeyi vermeyip sirkat ettiğini söyledi.

Olayın 10.1.21 tarihinde polise intikal etmesi üzerine ayni gün zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini söyleyen PM Kol, ifadenin teyit ve tekzibinin 3 günlük sürede tamamlandığını, zanlının şikâyetçiden sirkat etmiş olduğu kolyeyi Aralık 2020 ay’ı içerisinde Gazimağusa’da bir kuyumcuya 1580 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini ve bu konuda şahadet temin edildiğini belirtti.

Zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliği edildiğini ve kabul yönünde beyanı olduğunu belirten PM Kol, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 2000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL’lık kefalet senedi imzalaması ve zanlının 30 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)