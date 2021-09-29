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Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!

Girne’de meydana gelen sahtekarlık olayıyla ilgili tutuklanan Celal Abbas Uğuroğlu bugün mahkemeye çıkarıldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 18:09
Ucuz araba hayali cebindeki paradan etti!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sahtekarlık olayıyla ilgili tutuklanan Celal Abbas Uğuroğlu bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Girne Adli şubede görevli polis memuru Emrah Lambasuyucu, 18-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında Girne’de şoför okulu çalışanı Celal Abbas Uğuroğlu, kendisine arkadaşının arabasını satın alacağı gerekçesi ile Tochukwu Thank God Nwosu’dan emaneten almış olduğu 11.500 TL parayı zimmetine geçirip harcamak suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Celal Abbas Uğuroğlu’nun şikâyet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Müştekinin ifadesinde zanlıyla şoför okulundan ders aldığı dönemde tanıştığını ve  kendisine uygun fiyata 10000-15000 TL arasında araç bulabileceği yönünde yardım edebileceğini söyleyerek 18.08.2021 tarihinde 4000 TL,  bir hafta sonrasında 5500 TL ve 2000 TL para verdiğini fakat arabayı satın alamadığım ve defalarca parasını geri istemesine rağmen zanlı tarafından paranın geri ödenmediğini belirterek aleyhinde şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, zanlının parayı aldığını kabul ederek harcadığını söylediğini aktardı. Zanlının parayı 3 taksit halinde geri ödeyeceğini söylediğini ancak müştekinin bulunu kabul etmediğini ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme 5 bin nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Celal Abbas Uğuroğlu
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