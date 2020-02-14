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Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu

30 ay hapis yatacak

Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu

30 ay hapis yatacak

14 Şubat 2020 Cuma 18:31
Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu

Uçar, 7 davadan da suçlu bulundu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dumlupınar’da 12 Mayıs 2013 tarihinde saat 20.00’de 50 yaşındaki S.A’nın evine zorla girip, elleri ile vücudunun çeşitli yerlerine vurup darp ettikten sonra rızası olmadan yatak odasına götürüp, elbiselerini zorla çıkarıp, fotoğraflarını çekip, ırzına geçmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan ve suçlamaları reddeden Cemal Uçar, 7 davadan da suçlu bulunup, 30 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Yargıç Kâtip açıkladı. Kâtip,  tüm şahadete değinerek, sanığı Irza geçmeye teşebbüs, Kasti hasar, ciddi darp, Şiddet kullanma tehdidi, cinsel saldırı, mülke tecavüz ve darp suçlarından suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıklamıştı.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. Kâtip, sanığın işlediği ırza geçmeye teşebbüs suçunun 10 yıla kadar hapis cezası öngören ve cinsel dokunulmazlığı ihlal eden suçlardan olduğunun altını çizdi. Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddiyetine vurgu yapıp, bu tür suçları işleme ve işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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