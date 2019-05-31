Üç dilenci tutuklandı

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da dilenen Yıldız Efesoy, Gülay Er ve Feride Arslan tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Polis memuru İzlem Civisilli, Huzurda bulunan zanlı Feride Arslan’ın 30.05.2019 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde ailevi ihtiyaçlarından dolayı paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para dilendiği esnada Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafindan tespit edildiğini anlattı. Aynı gün zanlının gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini belirten Civisilli, TC vatandaşı olan zanlı iki çocuk annesi ve KKTC'de turist statüsünde olduğunu söyledi. Civisilli, zanlı Yıldız Efesoy’un 30.05.2019 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa, Girne Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlara ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek mendil satmaya çalişip para dilendiği sırada, o esnada devriyede bulunan Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafindan tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Civisilli, zanlının aynı gün zanlı gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi. Civisilli, zanlının TC vatandaşı olup, aynı gün zanlının muhaceret kayıtlarında yapılan kontrollerde, 29.05.2019 tarihinde itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini anlattı. Civisilli, zanlı Gülay Er’in 30.05.2019 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa, Girne Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlara ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek mendil satmaya çalışıp para dilendiği sırada, o esnada devriyede bulunan Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafindan tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Civisilli, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu söyledi. Mesele ile ilgili başlatılan tahkikatların tamamlandığını belirten Civisilli, zanlıların davalarında hazır bulunmasını sağlamak için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, üç zanlının da 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.