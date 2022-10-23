Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz bıçak taşıma ve saldırı silahı bulundurma suçlarından tutuklanan zanlı Mahmut ÇAĞTAY mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Recep Abakan olayla ilgili bulguları aktardı. Abakan huzurunuzda bulunan zanlı Mahmut Çağtay’ın 22 Ekim 2022 tarihinde saat 02:45 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da döşemeci olarak çalıştığı ayni sokak üzerinde faaliyet gösteren "Bolat Döşeme" isimli iş yeri sahibinin iş yerinde yatıp kalkmasına müsaade etmediğinden, sokakta kaldığı gerekçesi ile bahse konu iş yerinin kuzey istikametine bakan dış duvarının yanında ısınmak için yakmış olduğu ateşten çıkan isler sonucu duvara hasar verip, akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu ağız uzunluğu 15 cm, toplam uzunluğu 25 cm olan bıçak ile aynı iş yerinin önünde park halinde bulunan iş yerine ait marka van aracın sol ön ve sol arka lastiğine sokmak suretiyle lastikleri yırtarak 6,000 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının ayrıca iş yeri sahibine zarar vermek amacı ile 2 adet 0.50lik ve 2 adet 0.33lük pet şişe içerisine tuz ruhu ve foil kâğıdı koyarak saldırı silahı hazırladığı ve bahse konu şahsın evinin bahçesine attığının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Abakan zanlının tespit edilerek tutuklandığını bahse konu bıçağın tasarrufunda, saldırı silahı olarak kullanılan pet şişeler müştekinin bahçesinde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ısınmak için ateş yaktığını çalıştığı yerin kendisine parasını tam ödemediği ve işten durdurduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 17 yaşında olması nedeni ile sosyal hizmetlere haber verilmesine ve bir sonraki duruşmaya çıkarılacaksa sosyal hizmetler görevlileri ile getirilmesini söyleyerek zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.