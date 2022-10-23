banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yarın toplanacak...
İncirli: “Lefkoşa’nın güvenlik sorunu bir an önce çözülmelidir”
İncirli: “Lefkoşa’nın güvenlik sorunu bir...
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özant Oldu
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı...
Dikkatsizlik sonucu yoldan çıkıp Bafra Kabristanlığına girdi
Dikkatsizlik sonucu yoldan çıkıp Bafra...
Yeni Bir Dönem Yeni Bir Vizyon Yolunda Cumhurbaşkanlığı’nda İki Yıl…
Yeni Bir Dönem Yeni Bir...
banner405

Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz bıçak taşıma ve saldırı silahı bulundurma suçlarından tutuklanan zanlı Mahmut ÇAĞTAY mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ekim 2022 Pazar 13:05
Tuzruhu ile saldırı silahı yaptı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz bıçak taşıma ve saldırı silahı bulundurma suçlarından tutuklanan zanlı Mahmut ÇAĞTAY mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Recep Abakan olayla ilgili bulguları aktardı. Abakan huzurunuzda bulunan zanlı Mahmut Çağtay’ın 22 Ekim 2022 tarihinde saat 02:45 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da döşemeci olarak çalıştığı ayni sokak üzerinde faaliyet gösteren "Bolat Döşeme" isimli iş yeri sahibinin iş yerinde yatıp kalkmasına müsaade etmediğinden, sokakta kaldığı gerekçesi ile bahse konu iş yerinin kuzey istikametine bakan dış duvarının yanında ısınmak için yakmış olduğu ateşten çıkan isler sonucu duvara hasar verip, akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu ağız uzunluğu 15 cm, toplam uzunluğu 25 cm olan bıçak ile aynı iş yerinin önünde park halinde bulunan iş yerine ait marka van aracın sol ön ve sol arka lastiğine sokmak suretiyle lastikleri yırtarak 6,000 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının ayrıca iş yeri sahibine zarar vermek amacı ile 2 adet 0.50lik ve 2 adet 0.33lük pet şişe içerisine tuz ruhu ve foil kâğıdı koyarak saldırı silahı hazırladığı ve bahse konu şahsın evinin bahçesine attığının tespit edildiğini söyledi.  Polis memuru Abakan zanlının tespit edilerek tutuklandığını bahse konu bıçağın tasarrufunda, saldırı silahı olarak kullanılan pet şişeler müştekinin bahçesinde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ısınmak için ateş yaktığını çalıştığı yerin kendisine parasını tam ödemediği ve işten durdurduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 17 yaşında olması nedeni ile sosyal hizmetlere haber verilmesine ve bir sonraki duruşmaya çıkarılacaksa sosyal hizmetler görevlileri ile getirilmesini söyleyerek zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KASTİ HASAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk hırsızlığı
Çocuk hırsızlığı
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Üniversitenin sosyal tesislerinde yangın çıktı
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Ev sahibi hırsızı yakaladı!
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Çakma İtalyan yakalandı
Çakma İtalyan yakalandı
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
507 gün kaçak kaldı
507 gün kaçak kaldı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim