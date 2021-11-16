Tuzla’da araçlardan hırsızlık yapan zanlı sayısı 6’ ya yükseldi

MHA

Dün tespit edilip bugün mahkeme huzuruna çıkarılan ve hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı Velican Öztürk’ le birlikte zanlı sayısı altıya yükseldi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk’ ü olguları aktarmak üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Yücetürk yemin altında verdiği şahadetinde, Tuzla bölgesinde bir araçtan inen 3 erkek şahsın ikametgâh önlerine park edilmiş araçları tek tek kontrol ettikleri ve açık olanların içerisinde araştırma yaptıkları yönünde saat 04.30 raddelerinde polise ihbar edilmesiyle ilgili kısa sürede olay mahalline gidildiğini ve tespit edilen 3 şahsın araçlardan sirkat ettikleri çeşitli eşyalarla birlikte tutuklandıklarını ve ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Zanlılardan temin edilen gönüllü ifadeler ışığında 2 zanlının daha tespit edilerek tutuklandığını ve mahkeme huzurunda 2 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten Yücetürk, mesele ile ilgili aranmakta olan ve aleyhinde derdest emri temin edilen zanlının 15.11.21 tarihinde tespit edilip tutuklandığını, ikametgahında yapılan aramada araçlardan sirkat edilen gözlük, parfüm ve benzeri eşyaların tespit edilerek emare alındığına dikkat çekti.

Bulunan eşyaların kendisine ait olduğuna dair zanlının beyanı olduğunu söyleyen Yücetürk, Kasım ay’ ı içerisinde zanlının farklı tarihlerde farklı arkadaşlarla Tuzla’ ya gidip araçlardan eşya ve para çaldıklarına dair itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini aktardı.

Mesele ile ilgili tutuklu sayısının 6 olduğunu, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam etmekte olduğunu söyleyen Yücetürk, her geçen gün şikayetçi sayısının arttığını, bu nedenle alınması gereken birçok ifade yanında zanlıların verdikleri gönüllü ifadelerin de teyit ve tekziplerinin devam etmekte olduğuna değindikten sonra tahkikatını devam ettirebilmek ve zanlıların ayni günde mahkeme huzuruna çıkarılabilmelerini temin etmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tanık polisin aktarmış olduğu bilgileri değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.