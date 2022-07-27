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Tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

27 Temmuz 2022 Çarşamba 18:11
Tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

(   MHA     26-7-2022 ……………………….)    23.07.22 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Gazimağusa’ da boş bir arazi içerisinde bulunan ve H.G isimli şahsa ait 7500 T.L değerinde 2.5 x 5 metre ebadındaki alüminyum kamyon kasasını sirkat eden Gazimağusa sakini S. G., şikâyet üzerine 26.07.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “sirkat ve sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren bayan polis memuru Pembe Kavaz, 23.07.22 tarihinde saat 14.00 raddelerinde, zanlının Gazimağusa’ da boş bir arazi içerisinde bulunan ve H.G isimli şahsa ait 7500 T.L değerindeki 2,5 x 5 metre ebadındaki içi boş beyaz renk alüminyum kamyon kasasını sirkat ettiğini ve ayni gün serbest liman bölgesinde bulunan bir işletmeye 6150 T.L karşılığı satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının 26.07.22 tarihinde tutuklandığını, mesele ile ilgili itiraf niteliğinde polise gönüllü bir ifade verdiğini, işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine de zanlının kabul yönünde cevap verdiğini söyleyen tanık polis, KKTC vatandaşı olup belediye çalışanı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimini, 7 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

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