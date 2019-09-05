Tutuksuz yargılanacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2016 yılı mart ayı içerisinde bir GSM şirketinden M.G. isimli şahıs adına iki adet cep telefonu aldıkları iddia edilen Ferhat Kaya ile Alpaslan Yörü bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, M.G. isimli şahsın yaptığı şikâyette 2016 yılı içerisinde kendisinin bilgisi dışında adına yapılan sözleşme ile iki cep telefonu alındığını, adına 22 bin TL borç çıkarıldığını ve bu borç dolayısı ile dava açıldığını söylediğini belirtti. Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyleyen polis, yapılan araştırmaları sonucu zanlı Yörü’nün M.G.’ye ait kimlik fotokopisi ile evrakları söz konusu GSM şirketine verip sözleşme imzalandığını, M.G.’ye verilmek üzere iki adet cep telefonu aldığının belirlendiğini açıkladı. Zanlının mahkeme emriyle tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde o dönemde birçok arkadaşına aracı olup cihaz aldığını, cihazları ilgili kişilere teslim ettiğini, kimse adına imza atmadığını, M.G.’nin kimlik fotokopisini Ferhat Kaya’nın kendisine verip cihaz alması için yardım istediğini söylediğini iddia etti. Polis memuru, zanlı Yörü’nün gönderilen kimlik fotokopisi ile sözleşme yapılmasına yardımcı olduğunu, sözleşmeyi M.G.’ye imzalatması için zanlı Kaya’ya verdiğini iddia ettiğini aktardı. Zanlı Yörü’nün ifadesinin devamında Kaya’nın imzalı bir şekilde sözleşmeyi kendisine geri getirdiğini, bunun üzerine iki telefonu Kaya’ya teslim ettiğini anlattığını kaydeden polis, bu iddiaları M.G.’ye sorulduğunu söyledi. Polis memuru, M.G.’nin ne Farhat Kaya ne de Alpaslan Yörü isimli şahısları tanımadığını söylediğini belirtti. Zanlı Kaya ile Yörü’nün tutuklandığını, M.G. adına alına iki adet I Phone 6 Plus marka cep telefonunun zanlılar tarafından başka şahıslara satıldığının tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve birer kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.