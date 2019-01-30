Tutuksuz yargılanacaklar

Teminata bağlandılar…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı iki grup arasında çıkan kavgada tutuklanan 11 zanlı bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da faaliyet gösteren “Lion’s Garden” isimli diskoda geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin dişi, 1 kişinin ise köprücük kemiğinin kırıldığını kavgada tutuklanan 11 zanlı hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga”, “Rahatsızlık”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Mustafa Bayır, Mustafa Bayır, Onur Bayırlı, Leyla Ulun, Mehmet Dedeoğlu, Cebrail Açıkgöz, Perihan Koruk, Osman Kiper, Arda Akkoyun, Oktay Çil ve Umur Akdeniz aleyhine tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 27 Ocak 2019 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Mağusa’da “Lion’s Garden” isimli disko içerisinde zanlı Mustafa Bayır, Mustafa Bayır, Onur Bayırlı ve Leyla Ulun bir taraf olup, diğer taraf olan zanlı Mehmet Dedeoğlu, Cebrail Açıkgöz, Perihan Koruk, Osman Kiper, Arda Akkoyun, Oktay Çil ve Umur Akdeniz ile, zanlı Mehmet Dedeoğlu’nun kız arkadaşı zanlı Perihan Koruk ile tartıştığı gerekçesiyle birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle kavgada yer aldıklarını açıkladı. Tahkikat memuru, kavga neticesinde zanlı 1 Mustafa Bayır’ın 2 dişinin, zanlı 2 Mustafa Bayır’ın 1 dişinin ve zanlı Mehmet Dedeoğlu’nun sağ omuz köprücük kemiğinin kırıldığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, tüm zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

2’şer bin TL’ye serbestler…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, tüm zanlıların kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 2’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine, 2’şer KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlıların haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.