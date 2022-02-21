Tutuksuz yargılanacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlılar Olga Ryzhenkova ve oğlu Andrey Ryzhenkova tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serdar Taş olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 ve zanlı 2’nin Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs suçları ile methaldar olduklarını belirtti. Polis, 20.02.2022 tarihinde saat 11.15 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, zanlı Olga Ryzhenkova ve ve oğlu Andrey Ryzhenkova’nın KKTC Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek için, PCR testi halde 19.02.2022 tarihinde Olga Ryzhenkova ile X0001711171 Barkod nolu Negatif sonuçlu PCR testini, ve Andrey Ryzhenkova X0001711170 Barkod nolu Negatif sonuçlu PCR testini, Andrey Ryzhenkova’nın kullanımında bulunan Samsung S10 marka ve model cep telefonuna internet üzerinden indirmiş olduğu program aracılığı ile dijital ortamda sahteledikten sonra Ercan havalimanın da çıkış yapmak istedikleri esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından sahte olduğu tespit edilmesi üzerine adı edilenlerin suçüstü hali tutuklandıklarını anlattı. Polis, konu cep telefonunun emare olarak alındığını her iki zanlının da vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde işlemiş oldukları suçları itiraf ettiklerini söyledi. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları, KKTC’de muteber iki kefilin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.