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Tutuksuz yargılanacaklar

Girne’de meydana gelen ciddi darp ve hırsızlık meseleleriyle ilgili tutuklanan Ali İpek ile Sedat İpek bugün mahkemeye çıkarıldı.

01 Ekim 2021 Cuma 19:02
Tutuksuz yargılanacaklar

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ciddi darp ve hırsızlık meseleleriyle ilgili tutuklanan Ali İpek ile Sedat İpek bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Gökhan Belet, 29.09.2021 tarihinde Girne’de Kurtuluş Caddesi üzerinde Adil Ipek’in, kuzeniyle görüştüğü gerekçesiyle M.E.B. isimli şahsın 4 bin lira değerindeki cep telefonuna galerisindeki kuzeninin fotoğrafları incelemek el koyduğunu söyledi. Polis, aynı gün Adil İpek ile amcası Sedat İpek’in M.E.B.’nin aldığı eve gittiğini, konuşmak için buluştuklarını, bu sırada Adil İpek’in M.E.B.’nin ağzına yumruk vurup, elmacık kemiğine kafa atarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Sedat İpek’in ise konu şahsa "Patronun gelene kadar sana müsaade geldiğin gibi adadan kaybolacaksın, kaybolmazsan yeminimi bozacağım, olacaklara karışmam" deyip şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı.  Müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde kesi ve darp izleri tespit edildiğini kaydeden polis, zanlıların zorla aldıkları telefonu polise teslim ettiklerini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Adil İpek’in 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, Sedat İpek’in ise 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali İpekSedat İpek
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