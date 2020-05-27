Tutuksuz yargılanacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.T ve S.K bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 İ.T ve zanlı 2 S.K’nin Sirkat ve Mülke Tecavüz suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis, 19.05.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da Gönyeli bölgesinde bulunan Kurudere Sokak 22 nolu ikametgâhın bahçesinden zanlıların bahse konu ikametgâhın demir bahçe kapısı üzerinden atlayarak müşteki Emre Serdar'ın mülküne tecavüz ettikten sonra yine müştekiye ait bin 500 TL değerinde Trek marka 4300 model bisikleti sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün zanlıların Güzelyurt’ta tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, sirkat edilen Trek makra 4300 model bisikletin zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlıların mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlıların yine Gönyeli’den Mesut Suat Uğurelli’ye ait bin TL değerindeki bisikleti ve Abdullah Akbaş’a ait bin 500 TL değerindeki bisikleti sirkat ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların konu bisikletleri Güzelyurt’ta 2 bin TL’ye sattıklarının belirlendiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve bisikletlerin bulunduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 4 biner TL nakdi teminat yatırmaları, ikişer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.