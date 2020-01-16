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Tutuksuz yargılanacaklar

Tutuksuz yargılanacaklar

16 Ocak 2020 Perşembe 14:58
Tutuksuz yargılanacaklar

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sokak ortasında magandalık, önce araca sonra televizyona hasar verdiler. Tutuklanan zanlılar Yasin KılıçTalha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis zanlı Yasin Kılıç,  Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve  Faysal Uçar’ın Kasti Hasar, Ciddi darp ve Tecavüzkâr alet taşımak suçundan methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis, 12.01.2020 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Lefkoşa'da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Nicosia Betting isimli iş yerinin ön kısmında Lefkoşa sakinleri Yasin Kılıç,  Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Hasan Diker’e ait KJ 526 plakalı salon aracın ön motor kapağına elleri ile vurup hasar vermelerine müteakip kendilerini uyaran Hasan Diker'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiklerini belirtti. Polis, hemen akabinde yeniden saat 21.55 raddelerinde olay yerine geri dönen Talha Mert Kılıç, Hasan Uçar ve Faysal Uçar’ın konu iş yerine ait Grunding marka 50 inç televizyonu ellerinde tutmakta oldukları kemer ile kasten vurup kırarak toplam 4 bin 500 TL hasara uğrattıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tüm sanıklar aynı gün derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların ifade vermediklerini ancak olayın kamera kayıtlarında mevcut olduğunu belirtti. Polis, tüm zanlıların çalışma izinli olduklarını belirtip, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları 2 bin 500’er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yasin KılıçTalha Mert KılıçHasan UçarFaysal Uçar
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