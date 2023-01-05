banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”
En önemli sorunlardan biri kanalizasyon
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası
Aracıyla takla atan sürücü hastaneye...
Sol kapışır UBP kazanır…
Sol kapışır UBP kazanır…
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
banner405

Tutuksuz yargılanacak

Güney’den Kuzey’e tasarufundaki limit üstü para ile giriş yapmak isterken yakalana zanlı Samson Oguchukwu Onuoha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ocak 2023 Perşembe 14:56
Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney’den Kuzey’e  tasarufundaki limit üstü para ile giriş yapmak isterken yakalana zanlı Samson Oguchukwu Onuoha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Samson Oguchukwu Onuoha’nın  Para ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,  4 Ocak 2023 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da Ledra Palas Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapan zanlı Samson Oguchukwu Onuoha'nın  tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 12.980 Euro nakit paranın görevli polisler tarafından tasarrufunda bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, bahse konu paranın emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan arama emri ile zanlının ikametgahında arama yapılmış kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini aktardı. Polis, aynı tarihte zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinde özetle; sahip olduğu Nijerya para birimi olan Naira cinsi parayı KKTC'de bozduramayacağından Güney Kıbrıs’a geçip orada isminin Abdurauf olarak bildiği şahısdan meseleye konu parayı naira cinsi parabant karşılığında alıp tekrardan Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan geçerken polis tarafından durdurulduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediğini bildirdiğini anlattı.Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC'de öğrenci olarak bulunduğunu söyleyerek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2023 15:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teminatla tutuksuz yargılanacak
Teminatla tutuksuz yargılanacak
Resim paylaşmak suretiyle av yasasına aykırı hareket
Resim paylaşmak suretiyle av yasasına aykırı hareket
Girne'de Perfect Garden'da yangın
Girne'de Perfect Garden'da yangın
Trafik denetimlerinde 241 sürücü aleyhine yasal işlem, 13 araca trafikten men...
Trafik denetimlerinde 241 sürücü aleyhine yasal işlem, 13 araca trafikten men...
Polisten uyuşturucu operasyonu!
Polisten uyuşturucu operasyonu!
42 yaşında hayatını kaybetti
42 yaşında hayatını kaybetti
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu
Çelebi'ye saldırı düzenleyen Ergün 7 gün daha tutuklu
Polisten kaçan uyuşturucu zanlısının tutukluluğu 7 gün uzatıldı
Polisten kaçan uyuşturucu zanlısının tutukluluğu 7 gün uzatıldı
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
32 yaşında yaşamına son verdi
32 yaşında yaşamına son verdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim