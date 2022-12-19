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Tutuksuz yargılanacak

Kendisinden ayrılmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip yaralanmasına sebeb olan zanlı Orhun Baykal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Aralık 2022 Pazartesi 13:54
Tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Kendisinden ayrılmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip yaralanmasına sebeb olan zanlı Orhun Baykal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlı Orhun Baykal’ın, 17 Aralık 2022 tarihinde Metehan-Lefkoşa'da meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Itale-i Lisan" suçlarına methalder olduğunu ve saat 20:10 raddelerinde Metehan adresindeki ikametgahının giriş kapısı önünde bulunan avlu içerisinde kendisinden 5 yaşındaki çocuklarını almaya gelen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşini,  kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda, sol eli ile adı edilenin saçını tutup kafasını yere vurup başının sol tarafında 5cm'lik derin kesi oluşmasıyla yaralanmasına sebep olduktan sonra kafasına defalarca vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, yine adı edilene hitaben ölümle tehdit edip küfür ederek  İtale-i Lisan suçunu işlediğini söyledi. Polis müştekinin ayni gün doktor kontrolünden geçirildiğini ve anlının sol tarafında 5 cm lik derin kesi olduğu tespit edilip dikiş atıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit taminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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