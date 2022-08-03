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Tutuksuz yargılanacak

Haspolat’da alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı Mahsum Yıldırım tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 20:13
Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’da alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı Mahsum Yıldırım tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı Mahsum Yıldırım’ın Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve Taşıma, Korkutmak maksadıyla ateşli silah taşıma, Şiddet tehdidi, Mülke tecavüz ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.07.2022 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Haspolat Lefkoşa'da faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli kasap dükkanına giden Girne'de sakin Mahsum Yıldırım’ın alacaklarını vermediği gerekçesiyle Lefkoşa'da sakin Mustafa Tutar’ın sorumluluğunda bulunan dükkana izni olmaksızın girerek kanunsuz olarak taşıyıp, tasarrufunda bulundurmuş olduğu sağ kasık kısmında bulunan tabancayı çıkarıp adı edilenin üzerine doğrultup darp ettikten sonra "verecen ulan parayı" diyerek şiddet tehdidinde bulunup olay yerinden ayrıldığını anlattı. Polis, Mahsun Yıldırım’ın tutuklandığını ve konu tabancanın bulunamadığını belirtti

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek,  zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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