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Tutuksuz yargılanacak

Kaptan köşkü operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Arslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Aralık 2021 Cuma 19:14
Tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kaptan köşkü operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Arslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Arslan’ın 1 Aralık’ta Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgâhında yapılan aramada yatak odasında iki adet 9 milimetre çapında tabanca ve şarjörleri, 9 milimetre çapında mermi ve 85 adet kurusıkı tabanca mermisi ve tabanca kılıfının bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının tasarrufunda iki adet daha tabanca ve mermi olduğunun öğrenildiğini ve bu yönde bir tahkikat yürütüldüğünü söyledi. Polis, tabancaların balistik incelemeye gönderildiğini ve herhangi bir olayda kullanılmadıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis,  tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 21:11
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Arslan
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