Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Perabet isimli yasa dışı bahis sitesi için çalıştığı tespit edilerek, tutuklanan Burcu Kotarp bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu, Gazimağusa’da Perabet’e yönelik yasa dışı sanal bet operasyonunda 5 kişi tutuklandığını hatırlatarak, Burcu Kotarp’ında o meseleyle ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis memuru Davulcu, zanlının ifadesinde Perabet için callcenter hizmeti verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının çalışma izninin ise Lefkoşa’da Nasır Danışmanlık ismiyle paravan olan şirkette adına çıkarıldığını söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.