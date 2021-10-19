Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Turan Demir bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı. Taluğ huzurda bulunan zanlı Turan Demir'in 09.10.2021 tarihinde Çatalköy'de Hz. Ömer Caddesi üzerinde Özcen iş merkezinde faaliyet gösteren Citrus Island Rent a Car isimli iş yerinde müstahdem olan Girne’de sakin Turan Demir iş yerine ait ZPM 015 plakalı Ford Fiesta marka aracı Tatlısu'da sakin birşahsa 09.10.2021-29.10-2021 tarihleri arasında 20 günlük süre ile toplam 400 Euro’ya kiralayıp adı edilenden kiraladığı gün 400 Euro nakit para aldığı halde iş yerine söz konusu aracı 300 Euro'ya kiraladığını gösteren kira sözleşmesini dolandırma niyetiyle 300 Euro yazıp sahteleyerek iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürmüş ve 100 Euro parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve söz konusu Sahtelenmiş sözleşme aracı kiralayan şahıstan emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlının bir başka şahıstan da 10 günlük araç kiralayıp 200 stg almasına rağmen şirkete 2 bin TL ödeme yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ek ifade vererek, bir şahsa 26 günlüğüne kiraladığı araçtan aldığı 420 sterlinin 160 sterlinini çaldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının 2 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest kalmasına emir verdi.