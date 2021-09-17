Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan’dan çıkış yapmak isterken tasarrufunda birçok cep telefonu bulunan zanlı Prosper Shu Shu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, 08.09.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Ercan Havalimanı içerisinde, Prosper Shu Shu’nun KKTC'den çıkış yapmak istediği esnada, tasarrufunda bulunan valizi içerisinde, 16 adet Samsung marka ve 54 adet Xiomi Redmi marka cep telefonu tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının adı edilen bahse konu telefonlar ile ilgili makul izahat verememesi üzerine suçüstü tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının sözlü beyanında konu cep telefonlarını, İskele’de çalışmakta olduğu işyerinde Malezya uyruklu bir şahıstan borcu karşılığında aldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, BTYK’dan yapılan araştırmada bazı telefonları kayıtsız bazılarının da farklı kişiler adına kayıtlı çıktığını belirtti. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.