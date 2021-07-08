Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kadına şiddetle ilgili tutuklanan Fırat Nevzat bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Saffet Öztürkler, zanlının Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen ciddi darp meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.45 sıralarında başsağlığı dilemek için evine gelen eski eşine, “Burada ne işin var, defol” git dedikten sonra boğazını sıkarak ciddi darp suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının olayın ardından şikâyet üzerine tutuklandığını ifade etti. Şikâyetin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının sabıkası olmadığını, askıda davası bulunmadığını belirterek, yargılanıncaya kadar teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.