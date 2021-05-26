Tutuksuz yargılanacak

22.05.21 tarihinde, kendisini aldattığı iddiasıyla birlikte kalmakta oldukları ikametgâhta eşi A.M’yı kasten ve kanunsuz olarak vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp eden Ahmet Pehlivan, yapılan şikâyet üzerine 25.05.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 26.05.21 tarihinde ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru İbrahim Gökova, zanlının 22.05.21 tarihinde saat 01.00 raddelerinde kalmakta oldukları ikametgâhları içerisinde, kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşi A.M’nin vücudunun muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Alınan şikâyet doğrultusunda 25.05.21 tarihinde zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, ifade vermeyen zanlının kendisine okunan davasına karşılık “suçumu kabul ederim, özür dilerim” şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Zanlının TC vatandaşı olduğunu, KKTC vatandaşı olan eşinden dolayı ikametinin yasal olduğuna ve şikâyetin de halen geçerli olduğuna değinen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polisse ispat-ı vücut etmesi şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)