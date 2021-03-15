Tutuksuz yargılanacak

25.02.21 – 02.03.21 tarihleri arasında ve 12.03.21 tarihinde Gazimağusa’da İlarma isimli süper marketten almış olduğu toplam 740 TL değerinde et ürünlerini kasaya ibraz edip ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle sirkat suçunu işleyen Barış Gül şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 15.03.21 tarihinde sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin KKTC dışına çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser PM İbrahim Çangaroğlu’nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çangaroğlu yemin altında verdiği şahadette zanlının 25.02.21 – 02.03.21 tarihleri arasında, Gazimağusa’da İlarma isimli süper markette almış olduğu 532 TL değerinde et ürünlerini ceketinin iç kısmına saklamak suretiyle kasaya ibraz etmeden market dışına çıkarak sirkat edip oradan ayrıldığını söyledi.

Olayın 09.03.21 tarihinde polise bildirildiğini belirten tanık polis, zanlının 12.03.21 tarihinde ayni iş yerinden 208 TL değerinde yeniden et ürünü aldığını, ceketinin iç kısmına gizledikten ve ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat ettiği ve ayrılmakta iken suç üstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğine dikkat çeken tanık polis, aleyhinde benzer davaları bulunan KKTC vatandaşı zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)