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Tutuksuz yargılanacak

11 Mart 2021 Perşembe 17:53
Tutuksuz yargılanacak
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02.03.21 tarihinde, Gazimağusa limanından kargo ile adına gelen koli içerisindeki çam şişelerde muhafaza edilen toplam 8 gr 566 ml ağırlığındaki sıvıların Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğinin belirlenmesi üzerine T.C. vatandaşı Akan Songur polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 11.03.21 tarihinde KKTC’ye kanunsuz olarak 8 gr 566 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu sıvı ithal etmek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını tremin etmek maksadıyla teminata bağlandı.  

 Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadetinde, 02.03.21 tarihinde Gazimağusa limanına yurt dışından bir şirket tarafından zanlı adına kargo ile gelen kolide 4 adet çam şişe içerisinde uyuşturucu olabileceğine inanılan sıvı madde bulunduğuna dair gümrük memurlarından alınan bilgi üzerine limana gidilerek bahse konu koli ve içerisindeki sıvı ihtiva edilen şişelerin teslim alınarak analiz edilmek üzere Devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

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10.03.21 tarihinde Devlet kimya laboratuvarından alınan raporda 4 adet şişe içerisinde bulunan sıvıların 8 gr 566 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyleyen tanık polis, zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını ve sıvı maddelere emare olarak el konulduğunu belirtti.

Bahse konu uyuşturucu madde içeren sıvıların bir arkadaşı tarafından İngiltere’den kendisine gönderildiği ve yapmakta olduğu masörlük mesleğinde krem yağ olarak kullanacağı yönünde zanlının beyanda bulunduğunu söyleyen tanık polis, zanlıya bugün itibarıyla 8 gr 566 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu maddeyi KKTC’ye kanunsuz olarak ithal etmek suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini belirtti.

Zanlının kendisine okunan davasına karşılık “kabul etmiyorum, ne olduğunu bilmezdim, krem yağ olarak tanıtmışlardı” yönünde cevap verdiğini belirten tanık polis, tahkikatın tamamlandığı cihetle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Akan SongurUyuşturucu
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