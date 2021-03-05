Tutuksuz yargılanacak

26.02.21 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Akdoğan’da umumi bir yer olan asfalt yol içerisinde Hasan Takımcılar (E-19) ve Mehmet Aydeniz (E-27) bir taraf, Hasan Çelik (E-24), Oğuzhan Gökhan (E-23), Ahmet Özer (E-24) ve Eray Kahraman (E-27) diğer taraf olup aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup kavga ettikleri esnada kendilerini ayırmak için oraya gelen Hüseyin Takımcılara eliyle yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına ve güzündeki 300 TL değerindeki gözlüğün kırılmasına neden olan Hasan Çelik şikayet üzerine 04.03.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 05.03.21 tarihinde vahim zarar, kasti hasar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Yasin Kural olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Kural şahadetinde 26.2.21 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Akdoğan’da umumi bir yol içerisinde iki taraf arasında çıkan kavga esnasında kavgada yer alan zanlının tarafları ayırmaya gelen H T’a eliyle yumruk atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına ve 300 TL değerindeki gözlüğünün kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Olayla ilgili zararın karşılandığı, şikayetçinin şikayetini geri çektiğini söyleyen tanık polis, işlemiş olduğu suçlardan kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının kabul yönünde cevap verdiğini belirtti.

Tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, Lefkoşa’da ikamet eden zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesinin polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)