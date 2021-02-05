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Tutuksuz yargılanacak

05 Şubat 2021 Cuma 20:37
Tutuksuz yargılanacak
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Ağustos – Aralık 2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da şahsına ait olmayan bir evi sahibinin bilgisi olmaksızın evin satılık olduğu beyanında bulunarak D.S isimli şahıstan 260 bin TL parayı sahtekarlıkla aldığı tespit edilen Muhammet Gökmen (E-46), şikâyet üzerine 27.01.21 tarihinde polis tarafından tutuklanmıştı. Tutuklandığı günden bugüne değin tutuklu bulunan zanlı bugün 05.02.21 tarihinde sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Kıvanç Özoğlu, yemin altında verdiği şahadetinde, Ağustos – Aralık 2021 tarihleri arasında Gazimağusa’ da başka bir şahsa ait ikametgahı sahibinden habersiz satılık olduğunu beyan ederek D.S isimli şahıstan 260 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi.

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Müştekinin 27 Ocak 2021 tarihinde adına devir işleminin olmadığını Tapu dairesinden öğrenmesi üzerine olayı polise aktardığını belirten PM Özoğlu, ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde polise gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, zanlının müşteki tarafından polise verileceğini öğrenmesi üzerine müştekiye 50 bin TL verdiğini, geriye kalan 210 bin TL borcu için de taraflarca bir borç senedi imzaladığını söyledi.

Zanlının maddi sıkıntıları nedeniyle bu parayı temin ettiğini ve borçlarını ödediği yönünde beyanı olduğuna değinen tanık polis, zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiğini söyledikten sonra KKTC vatandaşı olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 80 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muhammet Gökmen
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