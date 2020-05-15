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TUTUKSUZ YARGILANACAK

Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen Yasal Vesayetten Kaçırma suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Çetin Yetkin bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:52
Tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Yasal Vesayetten Kaçırma suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Çetin Yetkin bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Çetin Yetgin’in Yasal Vesayetten Kaçırma suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa' da SOS Çocuk Köyünde ikamet eden ve köyden kaçıp otostop çeken Ö.C.O. (K-15), G.T. (K-15) ve S. G’yi (K14) KS 691 plakalı aracı ile aracına alan zanlı Çetin Yetgin’in adı edilenleri markette götürüp alkol almaları için 50 TL para verip adı edilenleri bekleyerek marketten çıkmalarının ardından tekrar SOS Çocuk Köyünün yanındaki park alanı içerisine gittiğini anlattı. Polis, zanlının çocuklarla buluşmak için instagram hesaplarını alarak konuşmaya başladığını ve 08 Mayıs 2020 tarihinde de zanlının SOS Çocuk Köyünün park alanına giderek G.T. ve S. G ile buluşup sigara almaları için 50 TL para verdiğini belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çetin Yetkin
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