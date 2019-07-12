Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizde infiale neden olan mahkûmun hastaneden kaçırılması olayı ile ilgili başlatılan soruşturma neticesinde zanlı Ali Yaşar’ın ardından mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilerek tutuklanan zanlı Mehmet Yazıcı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Öjen Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Mehmet Yazıcı’nın daha önceden tutuklanarak tutuklu yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Ali Yaşar ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Apandist Ameliyatı sebebiyle tedavisi görülen "Uyuşturucu Madde Tasarrufu" suçundan hükümsüz tutuklu bulunan İran uyruklu Mohammed Ameri Khereovbi'nin kaçmasına yardımcı olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının firari mahkûmu Beyarmudu köyündeki ilkokul bölgesinden 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girip, ihlal etmesine ve Yetkili Makamdan izinsiz KKTC dışına çıkıp Üsler Bölgesindeki evine gelmesine yardımcı olduğunu belirtti. Polis memuru Öjen Açıkada zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yapın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.