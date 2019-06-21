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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

21 Haziran 2019 Cuma 14:09
Tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de sakin zanlı Ebenezer Shina AKINSOYÎNU, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Cennet Koruk, zanlı Ebenezer Shina AKINSOYÎNU’NUN 17.02.2019 23.00 raddelerinde kız arkadaşı Ester Blessing OYETUNJI'yi kıskandığı gerekçesi ile, adı edilenin Fener Sokak Isıl Reklam Apartmanı’ndaki ikametgahına giderek konu ikametgah önünde OYETUNJI'yi kolundan tutmak sureti ile zorla kullanımında bulunan plakası meçhul araca bindirip, Girne'de bulunan henüz tespit edilemeyen bir ikametgaha götürmek sureti ile zorla insan kaçırma suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının müştekiyi 11 saat zorla alıkoyduktan sonra gitmesine müsaade ettiğini anlattı. Müşteki Ester Blessing OYETUNJI’nun 18.02.2019 tarihinde kadına karşı şiddet şubesinde bir ifade vererek zanlı aleyhinde şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, 21.02.2019 tarihinde zanlı Ebenezer Shina AKINSOYINU aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilmiş olup akabinde aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, 18.06.2019 tarihinde Zanlı Ebenezer Shina AKINSOYÍNU’nun Girne' de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını söyleyen polis, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve yurtdışının yasaklanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ebenezer Shina AKINSOYÎNUDarpKızArkadaş
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