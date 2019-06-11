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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

11 Haziran 2019 Salı 17:30
Tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kız arkadaşını dövüp, öldürmekle tehdit eden zanlı Bünyamin Bünyamin’in bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli tahkikat memuru Gizem Düzdaban polis, zanlı Bünyamin Bünyamin'in  “Şiddet Tehdidi” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Düzdaban, zanlının 7 Haziran saat 20.20 raddelerinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını başı ve vücuduna vurmak suretiyle darp ettikten sonra, kendisini öldüreceğini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Düzdaban, zanlının 8 Haziran’da tutuklandığını, 9 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 28 yaşında Pakistan uyruklu olup, ülkede beyaz kimlik kartıyla ikamet ettiğini ve şikâyetin geri çekildiğini belirten Düzdaban, teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı da şikayetin geri çekildiğini, zanlı ile kız arkadaşının 7 yıldır birlikte olduklarını ve ilişkilerinin süreceğine dair beyanlarda bulunduklarını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 11.06.2019 17:46
Anahtar Kelimeler:
ArkadaşKızDövdüDarpBünyamin Bünyamin
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