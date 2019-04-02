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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

02 Nisan 2019 Salı 17:36
Tutuksuz yargılanacak

Özçoban teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle polis tarafından aranan ve polise giderek teslim olan Ahmet Özçoban yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Lapta Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Ahmet Özçoban'ın "Ciddi Darp", "Şiddet Tehdidi", "Kanunsuz Bıçak Taşıma", " Kadına Şiddet", Korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma ve Tasarruf" ve "Kasti Hasar" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 26 Mart tarihinde Karşıyaka'daki ikametgâhında kız arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle başlayan sözlü tartışmanın ardından, zanlının adı edileni yüzü ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle şiddet uyguladığını belirtti. Polis, ardından zanlının kız arkadaşının boynunu her iki eliyle sıktıktan sonra, sağ cebinden çıkarttığı kanunsuz korkutma maksatlı taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, "Seni öldüreceğim" sözlerine söyleyip şiddet tehdidinde bulunup, darp ettikten sonra masaya sağ eliyle yumruk vurup kırmak suretiyle kasti hasar verdiğini kaydetti. Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını, şikâyetin geri çekildiğini kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile iki kefilin 20’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurtdışına çıkış yasağı şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÖzçobanDarpKızArkadaş
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