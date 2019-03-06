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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

06 Mart 2019 Çarşamba 13:35
Tutuksuz yargılanacak

Ali teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’ta, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin şehrinde terör faaliyeti yürütülen askeri harekâtı protesto gösterisine katılan ve KKTC’de tutuklanan Suriyeli zanlı Mohammad Ali, teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Ahmet Kavan, 2018 Ocak ayı içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Lefkoşa’ da, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin şehrinde terör faaliyeti yürüten PYD(Demokratik Birlik Partisi) ve bunun sözde silahlı örgütü YPG (Halk Koruma Birlikleri’nin yürüttüğü terör faaliyetlerinin sonlandırılması için yapılan askeri harekâtı protesto etmek amacıyla gösteriye katılan zanlı Mohammad Ali’nin konu gösteri esnasında KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Yasadışı Cemiyet olarak ilan edilen YPG’nin (Halk Koruma Birlikleri) sözde bayrağını taşıyarak, Yasadışı Cemiyete Üye Olma, Yasadışı Cemiyeti Savunma ve Teşvik ve Yasadışı Cemiyete ait Yıkıcı ve Propaganda Niteliğinde Yayınlar bulundurma suçunu işlediğini anlatt. Kavan, zanlı Mohammad Ali’nin 2 Mart’ta Mağusa Akyar Kara Giriş Çıkış kapısında Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye geçmek istediği esnada tespit edilerek, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen mahkeme emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Kavan, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlının, işlemiş olduğu suçların KKTC’nin Anayasal düzenine aykırı suçlar kapsamında olduğunu belirten Kavan, güneyde oturma izniyle yaşayan Suriyeli zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mohammad Ali
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