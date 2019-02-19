Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101742
ALTIN
227.653
DOLAR
5.2959
STERLİN
6.9000
EURO
5.9997
Minik Demir yardım bekliyor
MİNİK DEMİR YARDIM BEKLİYOR
Alkol tesiri ile dehşet saçtı
ALKOL TESİRİ İLE DEHŞET SAÇTI
Hırsız öğrenci tutuksuz yargılanacak
HIRSIZ ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
Aşkının kurbanı olmuş!
AŞKININ KURBANI OLMUŞ!
banner282
Flaş Haber
Aşkının kurbanı olmuş!
Kapat

Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

19 Şubat 2019 Salı 18:32
Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren bir hazır beton şirketine ait şantiyede çıkan tartışma sonucunda Serkan Koçak’ı ciddi şekilde darp ederek dişinin kırılmasına neden olan zanlı Umut Kaya bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı...

Mağusa’da faaliyet gösteren bir hazır beton şirketine ait şantiyede çıkan tartışma sonucunda Serkan Koçak’ı ciddi şekilde darp ederek dişinin kırılmasına ve burnunun şişmesine neden olan zanlı Umut Kaya hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kaya, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yumruk attı, dişini kırdı

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Emin Doğan, zanlı Umut Kaya’nın 16 Şubat 2019 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir hazır beton şirketine ait şantiyede eniştesi olan Mehmet Yeni ile Serkan Koçak arasında meydana gelen tartışmanın ardından Koçak’ın yüzüne yumruk vurarak burnunun şişmesine ve 1 dişinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Zanlının 17 Şubat 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 2 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Doğan, bu süre içerisinde müştekinin şikayetini geri çektiğini söyledi. Doğan, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

3 bin TL’ye serbest

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Umut Kaya’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.02.2019 19:51
Anahtar Kelimeler:
KavgaDarpUmut KayaSerkan Koçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkol tesiri ile dehşet saçtı
Alkol tesiri ile dehşet saçtı
Hırsız öğrenci tutuksuz yargılanacak
Hırsız öğrenci tutuksuz yargılanacak
Aşkının kurbanı olmuş!
Aşkının kurbanı olmuş!
Takımcılar cezaevine gönderildi
Takımcılar cezaevine gönderildi
Bekenova’nın durumu hala kritik
Bekenova’nın durumu hala kritik
Tetikçi cezaevine gönderildi
Tetikçi cezaevine gönderildi
Erbay’a 26 ay, Anaçkaya’da 20 ay hapis
Erbay’a 26 ay, Anaçkaya’da 20 ay hapis
Zanlıların tutukluluk süresi uzatıldı…
Zanlıların tutukluluk süresi uzatıldı…
Bulut ağır cezaya havale!
Bulut ağır cezaya havale!
Odeh tutuksuz yargılanacak
Odeh tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim