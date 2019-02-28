Tutukluluk süresi uzatıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dipkarpaz’da Davut Zengin’den intikam almak için evinin önüne uyuşturucu madde ve G3 mermisi bırakarak Narkotik ekiplerine ihbarda bulunan ancak kazdığı kuyuya kendisi düşen zanlı Marwant T.S Alqarout bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Dipkarpaz’da kardeşini uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle Davut Zengin’den intikam almak için evinin önüne 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 38 adet G3 mermisi bırakan ardından ise Narkotik ekiplerine ihbar eden ancak kazdığı kuyuya kendisi düşen zanlı Marwant T.S Alqarout hakkındaki soruşturma derinleşti. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alqarout aleyhine 7 günlük ek tutukluluk süresi temin edildi.