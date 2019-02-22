Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.517
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9394
EURO
6.0307
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tutukluluk süresi uzatıldı
TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Perşembeye kadar yer yer sağanak bekleniyor
PERŞEMBEYE KADAR YER YER SAĞANAK...
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Tutukluluk süresi uzatıldı

Tutukluluk süresi uzatıldı

22 Şubat 2019 Cuma 19:03
Tutukluluk süresi uzatıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de hırsızlık suçundan yakalanan ve ülkeye sahte kimlik ile girdiği tespit edilen Volkan Çelik bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının “emanetçi tarafından sirkat, sahtekârlıkla kayıt temini, başkasının kimliğine bürünme ve KKTC’ye kanunsuz giriş” suçlarından tutuklandığını söyledi. Yanaroğlu, zanlının 9 Şubat 2019 tarihinde Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda arkadaşı M.A.’nın bozdurup kendisine vermesi için aldığı 2 bin 744 TL tutarındaki kazanmış bahis kuponunu geri vermeyerek çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine 20 Şubat tarihinde Girne’de başka bir casinoda tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Zanlı ile ilgili yapılan soruşturmada ülkeye girişinin olmadığının görüldüğünü kaydeden polis, üzerinden ise kardeşi Serkan Çelik’e ait TC kimlik kartının çıktığını ifade etti. Zanlından izahat istendiğini kaydeden polis, Türkiye’de aranan şahıs olduğu için kardeşinin kimliği ile 23 Kasım 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının hakkında 5 tutuklu kalmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Sahte KimlikVolkan Çelik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak
Sarhoş Ekeh 1 gün tutuklu kalacak
İşyerine son kazık
İşyerine son kazık
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Tacizci 4 yıl hapis yatacak
Çaldıkları eşyaları sattılar
Çaldıkları eşyaları sattılar
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
Aslan hapiste bekleyecek
Aslan hapiste bekleyecek
2 ay hapis cezasına mahkum edildi, ortalık karıştı
2 ay hapis cezasına mahkum edildi, ortalık karıştı
Quasem hintkeneviri ve uyuşturucu hapla yakalandı
Quasem hintkeneviri ve uyuşturucu hapla yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim