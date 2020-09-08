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Tutukluluğu 3 gün uzatıldı !

4.9.20 tarihinde Gazimağusa’da kaldığı ikametgâhta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 5,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisine Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunan bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunan Ürdün uyruklu Kareem Abu Nijem (E-21) suçüstü hali gereği tutuklanarak bulunanlara emare olarak el konulmuştu.

08 Eylül 2020 Salı 15:19
Tutukluluğu 3 gün uzatıldı !
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Tutuklanan zanlı 5.9.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk temin edilmiş, sürenin dolmasıyla bugün 8.9.20 tarihinde zanlı yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tanık polis Hüseyin Özdesoy yemin altında şahadet vermek suretiyle olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

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Zanlının uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair alınan bilgi üzerine 4.9.20 tarihinde zanlının ikametgâhında huzurunda arama yapıldığını, bir sehpa üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde, ayni masada içerisinde ayni uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü, sehpanın iç bölümünde plastik kavanoz içerisinde küçük beyaz naylon parçacıklarına sarılı her biri yarım gr olmak üzere toplam 5 gr ayni uyuşturucudan olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi, sehpa üzerinde 500 TL ve 150 Amerikan doları bulunarak emare alındığını söyleyen PM Özdesoy zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının ayni gün vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, emare ve materyallerin incelenmek ve analiz edilmek üzere Lefkoşa’ ya gönderildiğine dikkat çeken PM Özdesoy, bu konuda şu ana kadar kendilerine herhangi bir rapor ulaşmadığını dile getirdikten sonra tahkikatın salimen devam edebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın polisin talep ettiği 8 gün süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının tutukluluk süresini 3 gün daha uzattı.

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Son Güncelleme: 08.09.2020 15:38
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu TicaretiÜrdün
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