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Tutuklu yargılanacak

Casusluk şüphesiyle tutuklanan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi bu suçtan aklandı ancak askeri yasak bölgeyi fotoğraflamaktan askeri mahkemeye çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

15 Eylül 2022 Perşembe 23:32
Tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Casusluk şüphesiyle tutuklanan Kıbrıslı Rum Andreas Soutzi bu suçtan aklandı ancak askeri yasak bölgeyi fotoğraflamaktan askeri mahkemeye çıkarıldı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Ergün, zanlı Andreas Soutzi’nin Birinci derecede askeri yasak bölgeyi fotoğraflamak ve Kanunsuz telsiz cihazı bulundurmak suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Ergün, zanlı Andreas Soutzi’nin Maraş bölgesinde Birinci derecede askeri yasak bölgede 5 ayrı fotoğraf çektiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının İskele’de kaldığı bir otel odasında el telsizi bulunup, otel yetkilileri tarafından polise verildiğini ve Soutzi'nin Güney Kıbrıs’a geçtiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, zanlının 30 Ağustos’ta Pile’den KKTC’ye geçiş yapıp tutuklandığını ve aracında sabit telsiz cihazı, 9 harita, ses kayıt cihazı, harici bellek ve materyallerin bulunup emare alındığını söyledi. Polis, haritaların birinde Kuzey Kıbrıs’taki iki Türk askeri bölgesinin üzerinin işaretlendiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı Andreas Soutzi’nin tasarrufunda toplam 21 bin 775 veri bulunup veri inceleme şubesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise 5 adet askeri bölge fotoğrafının bulunduğunu anlattı. Polis, Güney Kıbrıs vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Öncel Polili, müvekkilinin tutuklu yargılanması talebine itiraz etmezken, casusluk suçuyla bağı olup olmadığını sordu. Polis, bu yönde bir suçlama olmadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 7 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına ve derhal tam teşekküllü bir devlet hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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