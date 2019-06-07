Tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı’nda KKTC’ye başkasına ait kimlikle giriş yapan 41 yaşındaki Ekrem Özen, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Mehmet Bayır, 5 Haziran’da KKTC’ye giriş yapan zanlı Ekrem Özen’in başkası adına olan kimlikle giriş yapmak istediği esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı. Bayır, TC nüfus cüzdanının emare alındığını ve zanlı Ekrem Özen’in Almanya’ya gitmek için bu yolu seçtiğini beyan ettiğini söyledi. Zanlının turist statüsünde olduğunu belirten Bayır, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.