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Tutuklu yargılanacak

Tutuklu yargılanacak

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:25
Tutuklu yargılanacak

Girne’de H.S. isimli şahıstan arazi satın alacağı gerekçesiyle aldığı 26 bin sterlin parayı çaldığı iddia edilen Mehmet Tamaz bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Karakolu’ndan görevli polis memuru, zanlının sahtekârlıkla para temini ve emanetçi tarafından sirkat suçundan tutukladığını söyledi. 

Polis, zanlının Karaoğlanoğlu bölgesindeki bir arazide hissesi bulunan Avakan Müsbah ile konuşup,  H.S. isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediğini ve bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Polis, hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından zanlının H.S . İsimli şahıstan Avakan Müsbah’a vermek üzere 26 bin Sterlin aldığını açıkladı. Polis, 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı alan zanlının, arazi sahibine ödeme yapmadığını ifade etti.

Polis, ayrıca zanlının N.U. isimli şahıstan kırdırıp geri getirmek amacıyla aldığı 51 bin 300 TL değerindeki 6 adet çeki de çaldığını ifade etti.

Zanlının çekleri piyasaya sürdüğünü kaydeden polis, yapılan araştırmalar sonucu tüm çeklerin bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 1 ay süreyle cezaevine gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet TamazAraziÇekPara
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