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Tutuklu kalmaya devam edecekler

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

14 Ağustos 2020 Cuma 18:37
Tutuklu kalmaya devam edecekler
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Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 5 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Esentepe’de Turkuaz Sitesi yakınlarında şüpheli görülen zanlı Abdullah Wahabi’nin üzerinde arama yapıldığını bildirdi.

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CEBİNDEKİ 5 GRAM ELE VERDİ

Zor, yapılan aramada zanlının şortunun cebinden 5 gram hintkeneviri çıktığını aktardı. Zor, daha sonra zanlı Wahabi ile Muhan Al Lubbab’ın birlikte kaldıkları evde arama yapıldığını; 53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulunduğunu aktardı.

Zanlı Lubbab’ın da tutuklandığını kaydeden polis, evde uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 250 TL, 320 euro ve 200 dolar bulduklarını açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR 

Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, zanlıların ifadelerinin araştırılacağını, soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, 3 gün daha tutukluluk talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah WahabiMuhan Al Lubbab
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