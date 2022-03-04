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Tutuklu bekleyecek

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

04 Mart 2022 Cuma 20:43
Tutuklu bekleyecek

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen katle teşebbüs, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Şevket Aytuğ Tuyku bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce tutuklanan Mahmut Elinç suçla bağlantısı görülmeyerek serbest bırakılırken, polise yalan bilgi veren Rurkiye Aslan’a ise dava okunarak mahkemeye getirilmeden serbest bırakıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Müfettiş Üzeyir Koçer, olayın 3 Mart 2022 tarihinde, saat 00.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Üzeyir Koçer, Şevket Aytuğ Tuyku’nun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Fırat Ayabe’ye 3 el ateş ettiğini ifade etti. Üzeyir Koçer, yapılan şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını söyledi. Müfettiş Üzeyir Koçer, olayda kullanılan silahın henüz bulunamadığını ancak olay yerinde 9 mm silaha ait bir adet boş kovan bulduklarını söyledi. Koçer, silahın arandığını açıklarken, zanlının ateş edip etmediğini incelemek için alınan swap örneği sonucunun henüz gelmediğini ifade etti. İncelenecek kamere görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirten Koçer, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahaddeti değerlendiren mahkeme talebi onaylayarak zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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