Tutuklanan zanlıya 1 gün tutukluluk emri verildi

Ağustos – Aralık 2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da şahsına ait olmayan bir evi sahibinin bilgisi olmaksızın evin satılık olduğu beyanında bulunarak D.S isimli şahıstan 260 bin TL parayı sahtekârlıkla aldığı tespit edilen Muhammet Gökmen (E-46) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 28.01.21 tarihinde sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Kıvanç Özoğlu, yemin altında verdiği şahadetinde, Ağustos – Aralık 2021 tarihleri arasında Gazimağusa’da, henüz soy ismi tespit edilemeyen Hamit isimli bir şahsa sahibinden habersiz satılık olduğunu beyan ederek D.S isimli şahıstan 260 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi.

Müştekinin 27 Ocak 2021 tarihinde adına devir işleminin olmadığını Tapu dairesinden öğrenmesi üzerine olayı polise aktardığını belirten PM Özoğlu, aynı gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde polise gönüllü bir ifade verdiğini belirten tanık polis, tahkikatın yeni başladığını, aranmakta olan ifadeler yanında alınması gereken ifadeler de olduğuna dikkat çektikten sonra zanlıya 1 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı Hasan Boşnak’ın bir sorusu üzerine cevap veren tanık polis, zanlının müşteki tarafından polise verileceğini öğrenmesi üzerine müştekiye 50 bin TL verdiğini, geriye kalan borcu için de taahhütnamede bulunarak bir borç senedi imzaladığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)