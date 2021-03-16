Tutuklanan şahıs hakkında ihraç işlemleri başlatıldı

Kaybettiği pasaportunu bildirmek için 15.03.21 tarihinde polise giden ve yapılan muhaceret kontrolünde Nisan 2020’den beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Pakistan uyruklu Fahad Raza (22) tutuklandı.

Tutuklanan zanlıya yapılan covid-19 PCR test sonucunun çıkmaması nedeniyle bugün 16.03.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yapılacak tutukluluk duruşması, iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar’ın talebi, savunma avukatının itirazda bulunması ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında görüşüldü ve zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Löğmen Yücetürk, zanlının kaybettiği pasaport ile ilgili bilgi vermek üzere 15.03.20 tarihinde polise müracaatta bulunduğunu, yapılan muhaceret kontrolünde 26.02.20 tarihinde KKTC’ye 60 günlük vize ile giriş yaptığını, vade hitamı olan Nisan 2020 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadan KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle tutuklandığını söyledi.

Zanlıya yapılan PCR test sonucunun henüz çıkmaması ve serbest kalması halinde ayni suçu işleyecek olacağına dikkat çeken tanık polis, ihraç işlemlerinin de başlatılabilmesi maksadıyla gıyabında zanlıya 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde gıyabında emir verdi.(MHA)