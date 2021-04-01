Tutuklanan eş tutuksuz yargılanacak

30.03.21 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu yorumlardan sinirlenip eşi M.Ö’nün vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile kasten ve kanunuz olarak vurmak suretiyle darp edilen M.Ö şikâyet üzerine 31.03.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 01.04.21 tarihinde ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar PM Löğmen Yücetürk’ ü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 30.03.21 tarihinde saat 08.30 raddelerinde kalmakta olduğu ikametgahında, sosyal medyada yapmış olduğu yorumlardan sinirlenip eşi M.Ö nün vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Şikâyet üzerine zanlının 31.03.21 tarihinde tutuklandığını belirten tanık polis, bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğini zanlının kabul etmediğini söyledi.

KKTC vatandaşı olan zanlının müştekiye karşı 22.11.2018 tarihinde ciddi darp, 04.08.2019 tarihinde darp ve 14.03.2021 tarihinde telefonda taciz suçlamalarından dosya tanzim edildiğini belirten tanık polis, tahkikatın tamamlanmış olması nedeniyle zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)