Tutuklanan 66 yaşındaki şahıs yargıçtan doktor kontrolü istedi

TASARRUFUNDA UYUŞTURUCU OLDUĞUNA İNANILAN MADDE VE HASSAS TERAZİ BULUNDU

02.01.21 tarihinde saat 1900 raddelerinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’da sakin Hüseyin Özbayır’ın ikametgahında yapılan aramada iki ayrı yerde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra suçüstü hali zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 03.01.21 tarihinde uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler, ilk tanık olarak PM Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kavaz yemin altında verdiği şahadette 2.1.21 tarihinde ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Meselenin yani olduğuna dikkat çeken PM Kavaz emarelerin yarın itibarıyla incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğini, uyuşturucu maddenin nasıl ve ne şekilde temin edileceği yönünde araştırma yapılacağını ve ifadeler temin edileceğine değindikten sonra mesele ile ilgili hiçbir beyanda bulunmayan sanığa tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca zanlının acil olarak rahatsızlıkları ile ilgili doktor kontrolünden geçmesi direktifini verdi. (MHA)