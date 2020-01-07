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Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Gazimağusa’da yakalandı

Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Gazimağusa’da yakalandı

07 Ocak 2020 Salı 16:12
Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Gazimağusa’da yakalandı

Türkiye’de aranmakta olan DEAŞ terör örgütü üyesi Ömer Öztürk 07 Ocak 2020 tarihine sabahın erken saatlerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı adli şube ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla kalmakta olduğu ikametgâhında tespit edilerek tutuklandı. İkametgâhta yapılan aramada yasak olduğuna inanılan din içerikli kitap, dergi, defter ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan banka kartları, DVD, CD, hard disk ve hafıza kartları ile elektronik eşyalar da emare olarak zapt edildi.

Zanlı Ömer Öztürk, ek tutukluluk talebiyle bugün 7.1.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına meselenin tahkikatını yürüten polis memuru Kemal Onbaşı, yemin altında olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

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Onbaşı şahadetinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu konusunda alınan bilgi ışığında zanlının ikamet etmekte olduğu Piyale Paşa Caddesi Deniz Sokak No 1 de ikamet eden zanlının ikametgâhında, arama müzekkeresi ışığında 7.1.20 tarihinde saat 00.30 – 05.30 saatleri arasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlı huzurunda yapılan aramada, yasak yayın olduğuna inanılan dini içerikli birçok yayın, dergi, gazete ve kitap yanında mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan banka kartları, DVD, CD, hard disk, hafıza kartları ile elektronik eşya bulunarak emare alındığına değinen Onbaşı zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı Türkiye Cumhuriyeti tarafından DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranıyordu

Zanlı ile ilgili Türkiye Cumhuriyetinden yapılan soruşturmada, zanlının DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan dolayı aranmakta olduğunun öğrenildiğine vurgu yapan Onbaşı, kısa süre içerisinde yapılan incelemede, bir CD içerisinde terör örgütüne ait yayınlar ve Abdullah Öcalan’ a ait resimler ile bayraklar olduğunun görüldüğünü belirtti.

Tahkikatın yeni olduğuna değinen Onbaşı, tüm emarelerin tetkik ve inceleme için Lefkoşa’ya gönderildiğini, gelecek olan rapor ışığında tahkikatın şekil alacağını belirterek zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması için emir verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
DeaşTerör örgütü
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